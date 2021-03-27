«الصليب الأحمر» يحث الدول على استعادة مواطنيها من مخيمات سوريا

شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة استعادة الدول 62 ألف شخص ثلثاهم من أطفال أسر مرتبطة بمقاتلي تنظيم «داعش»، ومحتجزون في مخيمات بائسة في شمال شرق سوريا.وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، بعد زيارة لمخيم الهول، إن «عشرات الآلاف من الأطفال المحاصرين في مخيم الهول وغيره من المخيمات والمحتجزين في السجون هم ضحايا، بغض النظر عما ربما فعلوه هم أو آباؤهم، أو ما هم متهمون به».وأضاف: «الأطفال، وكثير منهم أيتام أو منفصلون عن آبائهم، ينشأون في ظروف خطيرة دائمًا في المخيم».وحث ماورير السلطات على وضع حد لمأساة مستمرة على مرأى الجميع، مشيرًا إلى أنه توجد أمثلة إيجابية على استعادة الأفراد وإعادة دمجهم.والمحتجزون في مخيم الهول للنازحين الذي تديره قوات كردية سورية ينحدرون من حوالي 60 دولة، فروا من آخر جيوب التنظيم وأغلبهم عراقيون أو سوريون.وامتنعت بعض الدول عن استعادة مواطنيها، وأرجعت ذلك لأسباب أمنية، أو سعت لتجريدهم من جنسياتها.