ريم بسيونى تناقش روايتيها «سبيل الغارق» و«أولاد الناس» بمؤسسة تكية مسافر

تستضيف مؤسسة تكية مسافر الثقافية بالدرب الأحمر٬ في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ ندوة لمناقشة رواية "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" ورواية "سبيل الغارق.. الطريق والبحر" للكتابة ريم بسيوني، وتناقش الرواية الناقدة الكبيرة د. اعتدال عثمان وتدير الحوار نشوى الحوفي.وكانت ريم بسيوني قد فازت بجائزة نجيب محفوظ٬ والتي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن روايتها "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"٬ وهي رواية عبارة عن ثلاث قصص تدور كل منها في إطار تاريخي يعكس من خلفه الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وناسها في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.أما رواية "سبيل الغارق" ورغم أنها تاريخية إلا أنها تطرح أسئلة عميقة على أكثر من مستوى٬ سواء على مستوى مصر أو العالم٬ أو على مستوى الإنسان والنفس البشرية.كما تعيد الكاتبة ريم بسيوني في روايتها "سبيل الغرق" الاعتبار للمماليك وسلاطينهم٬ ترفع عن سيرتهم الافتراءات التي وصمهم بها التاريخ٬ فرغم العديد من المظالم التي لاقاها المصريون خلال فترات حكم المماليك٬ إلا أن عصرهم حمل أيضا الكثير من الانتصارات والخير للمصريين٬ خاصة السلطان الناصر قلاوون الغوري٬ وكيف حاول حتى آخر أنفاسه أن يضمن لمصر سيادتها للبحار وموقعها قلبا لتجارة العالم كله.الدكتورة ريم بسيوني صدر لها روايات: «الدكتورة هناء٬ مرشد سياحي٬ أشياء رائعة٬ الحب علي الطريقة العربية٬ رائحة البحر٬ بائع الفستق»، كما فازت بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها «الدكتورة هناء»، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق».