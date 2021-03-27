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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سيد رجب: تنوع الموضوعات المطروحة يشعل سباق دراما رمضان المقبل

السبت 27/مارس/2021 - 01:28 ص
سيد رجب
سيد رجب
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يعيش الفنان سيد رجب، حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في بطولة ثلاثة أعمال درامية دفعة واحدة يخوض بها ماراثون دراما رمضان المقبل، هي مسلسلات «لعبة نيوتن، وموسى، وكل ما نفترق»، واصفًا إطلالته في الأعمال الثلاثة بأنها مختلفة ومتنوعة وثرية وبمثابة مفاجأة للجمهور.

وقال سيد رجب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدراما هذا العام تسجل حضورًا قويًا، في سباق رمضان 2021، حيث تتميز بالتنوع في الموضوعات المطروحة ما بين الوطني والاجتماعي والصعيدي والشعبي والكوميدي، الأمر الذي يبشر بموسم رمضاني من العيار الثقيل في ظل مشاركة كبار النجوم، معربًا عن أمله في أن تحظى مشاركاته هذا العام بقبول واستحسان الجمهور.

ونوه بأنه يواصل حاليًا تصوير مشاهده في المسلسلات الثلاثة بشكل متوازٍ ومكثف؛ للانتهاء من أكبر قدر من مشاهد تلك الأعمال قبل حلول الشهر الكريم، خاصة مع قرب موسم رمضان، لافتًا إلى أن أحداث الأعمال الدرامية الثلاثة تتناول عددًا من الموضوعات المهمة، رافضًا الكشف عن تفاصيل دوره فيها.

وأشار إلى أن مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، تأليف وإخراج تامر محسن، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، بعد قصة حب نشأت بينهما، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، وتبتعد عن المشكلات التي تواجهها، وتقرر السفر للخارج وتتوالى الأحداث.

وأضاف سيد رجب، أن مسلسل «موسى» فتدور أحداثه في إطار الدراما الصعيدية في فترة الخمسينات مرورًا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، وتدفعه الظروف لتحمل مسئولية أشقائه، وترك بلده وانتقل إلى القاهرة، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق، يشارك في بطولة العمل كل من محمد رمضان، وعبير صبري، وسمية الخشاب، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وصبري فواز، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وأشار إلى أن مسلسل «كل ما نفترق» تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، والعمل من إخراج كريم العدل، وقصة محمد أمين راضي، وسيناريو وحوار أحمد وائل، وياسر عبدالمجيد، وبطولة ريهام حجاج، ورانيا يوسف، وعمرو عبدالجليل، وآيتن عامر، وأحمد فهمي، ومحمد الشرنوبي.

وعن تأثير أزمة كورونا على تصوير الأعمال الدرامية، قال سيد رجب، إن تصوير المسلسلات بوجه عام لم يتأثر بأزمة كورونا، ويجري تكثيف تصوير مشاهد جميع الأعمال الدرامية على قدم وساق للحاق بالمارثون الرمضاني في ظل اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، وتقليص الأعداد في أماكن التصوير.

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