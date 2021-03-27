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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق فعاليات ملتقى التراث الأول بأسوان (صور)

السبت 27/مارس/2021 - 01:25 ص
فعاليات ملتقى التراث
فعاليات ملتقى التراث الأول بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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افتتحت الدكتورة إيمان مازن مفوض، إدارة أطلس للمأثورات الشعبية، وأحمد يسري، مدير عام الشباب، ونجوي أحمد سيد، مدير عام ثقافة أسوان، فعاليات الملتقى التراثي الأول لأطلس للمأثورات الشعبية، والملتقى الثقافي السابع للشباب، والمقامين في الفترة من ٢٦ مارس إلى  ٢ أبريل القادم، بقصرى ثقافة العقاد وتوشكى.

بدأت فاعليات اليوم الأول بافتتاح معرض حرف بيئية أسوانية، معرض للفنون التشكيلية للفنانة الدكتورة سالي سمير الحريري، والدكتورة منى فتحي، بحضور العميد ناصر عبد الرازق عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان.

وتضمن المعرض عددًا من أعمال المشاركين طباعة وخزف، ومعرض صور فوتغرافية صور أطلس، وبدأت فعاليات افتتاح الملتقيان بالسلام الجمهورى، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قطار سوهاج، ثم رحب أحمد يسري بالحضور.

وعبرت إيمان مازن، مفوض إدارة أطلس للمأثورات الشعبية، عن سعادتها لإقامة ملتقى التراث الأول بأسوان، وأن أهمية الملتقى المطلقة والتى تحافظ على الجذور البذور والتاريخ المصرى، وأطلس يختص بتوثيق التراث والحفاظ عليه وأنه صوت الثقافة المصرية والهوية المصرية.

وأوضح أحمد يسري، مدير عام الشباب، أن الأسبوع يتضمن عددًا من الزيارات والورش الفنية والثقافية المنفذة خلال تلك الفترة، هي «ورشة حرف بيئية في مجال الديكوباج» للمهندسة نسرين مجدي، ورشة حرف بيئية فى مجال «الطرق على النحاس» للجلال عبد الخالق، ورشة «مشغولات جلدية» للدكتورة ناهد أمين، ورشة «الأركت» للمدرب سعيد محمد سعيد، ورشة «الدراما المسرحية» للمخرج أسامة عبد الرؤوف، ورشة أدبية للشاعر والكاتب حسنى الأتلاتي.

ويتضمن ملتقى التراث الأول العديد من الفعاليات، منها عرض السيرة الهلالية الشاعر عزت قرشي، ورش حكي شعبي، حلقات نقاشية في التقاليد والمعتقدات في الثقافة الشعبية والطقوس والاحتفالات.
فعاليات ملتقى التراث الأول بأسوان
فعاليات ملتقى التراث الأول بأسوان
فعاليات ملتقى التراث الأول بأسوان
فعاليات ملتقى التراث الأول بأسوان
فعاليات ملتقى التراث الأول بأسوان
فعاليات ملتقى التراث الأول بأسوان
فعاليات ملتقى التراث الأول بأسوان
فعاليات ملتقى التراث الأول بأسوان
فعاليات ملتقى التراث الأول بأسوان
فعاليات ملتقى التراث الأول بأسوان

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