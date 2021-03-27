الليلة.. عرض فيلم قابل للكسر بسينما الهناجر فى الأوبرا

تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الروائي " قابل للكسر"، سيناريو وإخراج أحمد رشوان.تدور قصة الفيلم حول "نانسي" التي تستعد للهجرة إلي كندا لتعيش مع أسرتها التي هاجرت، حيث تبدأ في إسترجاع ذكرياتها قبل السفر- من خلال أصدقائها وصديقاتها جذور تلك الذكريات - فيما يطرح الفيلم فكرة ضرورة سفرها.وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض الفيلم علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه فضلا عن العديد من المواقف. إلا أن السيناريو يظل يؤرجح المشاهد بين هل تسافر البطلة أم لا.الفيلم من إنتاج العام الماضي 2020، من بطولة: حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، محمد عبد الفتاح، محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.وكان الفيلم قد عرض لأول مرة خلال فعاليات الدورة السادسة والثلاثين٬ لمهرجان الإسكندرية السينمائي، لدول البحر المتوسط. كما شارك أوائل هذا العام في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء الدولي للسينما المستقلة.