مكتبة مصر العامة تحتفل بساعة الأرض ويوم الأردوينو.. اليوم

تُنظم مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في التاسعة من صباح اليوم السبت٬ احتفالية بعنوان "يوم الأردوينو" Arduino day ٬ وهو حدث سنوي عالمي تنظمه الشركة الدولية المطورة للأردوينو ويتم إحياؤه في الأسبوع الـ13 من كل عام.ويشارك في يوم الأردوينو السنوي المؤسسات التعليمة أو المنظمات أو الهواة بهدف تبادل الأفكار والخبرات.وتأتي الاحتفالية بمناسبة احتفالات المكتبة بالذكرى الــ26 على افتتاح مكتبة مصر العامة٬ وتضم الاحتفالية مسابقة إبداعية لتقديم جائزة لأفضل مشروع.في سياق متصل تنطلق في العاشرة صباحا٬ احتفالية ثانية للأطفال بعنوان "ساعة الأرض"٬ وتتضمن التعريف بمفهوم ساعة الأرض وأسباب احتفالات العالم كله به٬ ومتى بدأ الاحتفال بهذه المناسبة.بالإضافة إلي الحديث عن أهمية التشجير وتعليم الأطفال كيفية زراعة الشجر والاعتناء بالنباتات٬ وكيف كان المصري القديم يهتم بزراعته وما تمثله له كمرادف للحياة.تعد مكتبة مصر العامة من أهم المشروعات الثقافية الرائدة على الساحة المصرية، وتقوم فلسفة المكتبة على أن المكتبة: رسالة.. ورؤية.. وواقع حي يتفاعل مع الجمهور، وهي الأساس للبنية الثقافية والتكنولوجية في المجتمع.كما تقدم المكتبة العديد من الخدمات الثقافية المتنوعة٬ وأنشطة لجميع الأعمار وأيضًا ما تقيمه من أحداث ثقافية.