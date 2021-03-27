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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القوالب الموسيقية».. محاضرة لهشام جبر بالمانسترلى

السبت 27/مارس/2021 - 01:01 ص
القوالب الموسيقية
القوالب الموسيقية
نضال ممدوح
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يستكمل المؤلف الموسيقي هشام جبر، مدير المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ سلسلة محاضرات لتذوق الموسيقى العالمية، حيث يلتقي مع رواد القصر ومتحف أم كلثوم، في محاضرة بعنوان «القوالب الموسيقية والتحديات والحلول في أوائل عصر الرومانتيكية».

يُناقش ويطرح في المحاضرة نقطة التحول بين الكلاسيكية والرومانتيكية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وأهم العوامل التي أثرت فيهما، ومنها مبدأ العاطفة والانطلاق الذي ظهر حوالي عام 1770 في الأعمال الأدبية لكل من لـ «هردر وجوته وشيللر»، وكذلك الحركة الرومانتيكية في الشعر، والتأثر بمبادئ الثورة الفرنسية.

كما يطرح أهم التحديات التي واجهت المؤلفين الموسيقيين، وأهمهم «بيتهوفن» الذي ظهر في العصر الكلاسيكي وأثر كثيرًا في التحول بين العصريين، بالإضافة إلى التجديدات التي ظهرت على التأليف الموسيقي سواء في تناول القوالب أو الهارمونية الكثيفة والجزئية وغيرها، وأهم المؤلفيين في تلك المرحلة ومنهم: «هيكتور برليوز صاحب السيمفونية الخيالية، وفرانز ليست، فاجنر»، وغيرهم.

وتعقد المحاضرة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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