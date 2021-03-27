رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مؤسسة سيناء: صرف 50 ألف للشهيد و30 ألف للمصاب فى حادث قطارى سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 01:07 ص
المهندس ابراهيم العرجاني
المهندس ابراهيم العرجاني
أريج الجيار
طباعة
قرر المهندس ابراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سيناء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، صرف تعويضات مالية عاجلة لأسر ضحايا ومصابين قطاري سوهاج بالتنسيق مع وزرات التضامن الاجتماعي.

وقرر المهندس العرجاني صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و30 ألف جنيه للمصاب.

ونعى المهندس إبراهيم العرجاني، بكل حزن وأسى، ضحايا حادث قطاري سوهاج، داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوب أهالي الضحايا وذويهم وأن يرزقهم الصبر والسكينة وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

موضوعات متعلقة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

الانتهاء من أعمال تكريك السفينة الجانحة بقناة السويس

الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطارى سوهاج لـ114

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

لماذا غاب كامل الوزير عن مؤتمر «الحكومة» حول حادث القطار؟

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

وصول بعثة جزر القمر استعدادا لمواجهة منتخب مصر فى ختام تصفيات أمم أفريقيا

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

أيام زمان

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: "قليل من الحب كثير من العنف".. رأفت الميهي وتفجير الواقعية!

«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم

احتفالية «يوم اليتيم» باليوجا والفن التشكيلي

معهد ترجمة الأدب الكوري ودار صفصافة يدشنان جائزة للمترجمين الشباب