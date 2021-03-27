مؤسسة سيناء: صرف 50 ألف للشهيد و30 ألف للمصاب فى حادث قطارى سوهاج

قرر المهندس ابراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سيناء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، صرف تعويضات مالية عاجلة لأسر ضحايا ومصابين قطاري سوهاج بالتنسيق مع وزرات التضامن الاجتماعي.وقرر المهندس العرجاني صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و30 ألف جنيه للمصاب.ونعى المهندس إبراهيم العرجاني، بكل حزن وأسى، ضحايا حادث قطاري سوهاج، داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوب أهالي الضحايا وذويهم وأن يرزقهم الصبر والسكينة وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".