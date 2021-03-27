تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 27-3-2021
السبت 27/مارس/2021 - 08:05 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع " الدستور" حالة الطقس في مصر اليوم السبت 27-3-2021، ودرجات الحرارة المتوقعة وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها هيئة الأرصاد الجوية.
وأشار بيان صادر من الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما سيكون طقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة كذلك.
أما عن حالة الطقس ليلًا، فقد أشارت الهيئة أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما عن جنوب الصعيد وجنوب سيناء في من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة.
العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
الإسكندرية 19 13
وادي النطرون 19 12
طنطا 19 13
شبين الكوم 20 11
دمنهور 19 12
بلطيم 18 12
مطروح 17 12
السلوم 18 11
سيوة 19 09
بورسعيد 19 13
دمياط 18 13
الزقازيق 20 12
المنصورة 19 11
الاسماعيلية 20 12
السويس 20 14
العريش 19 12
رفح 18 11
رأس سدر 21 12
نخل 19 07
نويبع 24 16
طابا 20 13
كاترين 15 05
الطور 23 15
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 25 14
مرسى علم 23 16
الفيوم 21 12
بنى سويف 21 12
المنيا 21 12
أسيوط 22 12
سوهاج 24 13
قنا 25 14
الأقصر 26 15
أسوان 26 16
ادفو 26 17
أبوسمبل 25 15
الوادى الجديد 24 14
شلاتين 27 17
أبو رماد 28 16
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18
حالة الطقس في مصر اليوم السبت 27-3-2021ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، متوقعة أن يكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
وأشار بيان صادر من الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما سيكون طقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة كذلك.
أما عن حالة الطقس ليلًا، فقد أشارت الهيئة أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما عن جنوب الصعيد وجنوب سيناء في من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة.
حالة البحار والأمواجوبالنسبة لحالة البحر المتوسط فقد توقعت الهيئة أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر ستشهد اضطراب شديد وارتفاع الموج فيه من خمسة ونصف إلى ثلاثة ونصف أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم السبت 27-3-2021
العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
الإسكندرية 19 13
وادي النطرون 19 12
طنطا 19 13
شبين الكوم 20 11
دمنهور 19 12
بلطيم 18 12
مطروح 17 12
السلوم 18 11
سيوة 19 09
بورسعيد 19 13
دمياط 18 13
الزقازيق 20 12
المنصورة 19 11
الاسماعيلية 20 12
السويس 20 14
العريش 19 12
رفح 18 11
رأس سدر 21 12
نخل 19 07
نويبع 24 16
طابا 20 13
كاترين 15 05
الطور 23 15
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 25 14
مرسى علم 23 16
الفيوم 21 12
بنى سويف 21 12
المنيا 21 12
أسيوط 22 12
سوهاج 24 13
قنا 25 14
الأقصر 26 15
أسوان 26 16
ادفو 26 17
أبوسمبل 25 15
الوادى الجديد 24 14
شلاتين 27 17
أبو رماد 28 16
حلايب 25 19
رأس حدربة 24 18