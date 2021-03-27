تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 27-3-2021

حالة الطقس في مصر اليوم السبت 27-3-2021

حالة البحار والأمواج

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم السبت 27-3-2021

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، متوقعة أن يكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.وأشار بيان صادر من الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما سيكون طقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة كذلك.أما عن حالة الطقس ليلًا، فقد أشارت الهيئة أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن يكون طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما عن جنوب الصعيد وجنوب سيناء في من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فقد توقعت الهيئة أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر ستشهد اضطراب شديد وارتفاع الموج فيه من خمسة ونصف إلى ثلاثة ونصف أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.العظمى الصغرىالقاهرة 20 12الإسكندرية 19 13وادي النطرون 19 12طنطا 19 13شبين الكوم 20 11دمنهور 19 12بلطيم 18 12مطروح 17 12السلوم 18 11سيوة 19 09بورسعيد 19 13دمياط 18 13الزقازيق 20 12المنصورة 19 11الاسماعيلية 20 12السويس 20 14العريش 19 12رفح 18 11رأس سدر 21 12نخل 19 07نويبع 24 16طابا 20 13كاترين 15 05الطور 23 15شرم الشيخ 25 16الغردقة 25 14مرسى علم 23 16الفيوم 21 12بنى سويف 21 12المنيا 21 12أسيوط 22 12سوهاج 24 13قنا 25 14الأقصر 26 15أسوان 26 16ادفو 26 17أبوسمبل 25 15الوادى الجديد 24 14شلاتين 27 17أبو رماد 28 16حلايب 25 19رأس حدربة 24 18