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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. إبراهيم فرغلى ينافش روايته قارئة القطار

السبت 27/مارس/2021 - 12:39 ص
قارئة القطار
قارئة القطار
نضال ممدوح
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تنظم الدار المصرية اللبنانية للنشر٬ ندوة أونلاين لمناقشة أحدث إصداراتها٬ رواية «قارئة القطار»٬ للكاتب إبراهيم فرغلي٬ في الثامنة من مساء اليوم السبت، وتبث الندوة عبر الصفحة الرسمية للدار بالفيسبوك.

ويناقش الرواية كلًا من الكاتب ياسر عبد اللطيف٬ والإعلامي خالد منصور٬ ويدير اللقاء الناشرة نورا رشاد.

إبراهيم فرغلي سبق وصدرت له روايات: شامات الحسن، جنينة في قارورة، ابتسامات القديسين، مغامرة في مدينة الموتى، جزيرة الورد، معبد أنامل الحرير، أشباح الحواس، مصاصو الحبر، كهف الفراشات، أبناء الجبلاوي والتي فاز عنها بجائزة ساويرس للكتاب الكبار في الرواية.

تحتشد رواية "قارئة القطار" بالعديد من الإشارات والتأويلات٬ من أول سقوط حافظة الراوي وهو يركض للحاق بالقطار٬ ما يحيل لبداية مغادرته لعالمه هويته كما يعرفها. مرورا بقارئات القطار وهن كثيرات وليس فقط القارئة العارية٬ سواء ذكري أو غيرها حتي جدة "محمود الوهم" وكونها حافظة المعرفة وحاملتها٬ بل كانت مصدر المعرفة الأول والأوحد لحفيدها محمود الوهم. بما تختزنه من حكايات حملت محمود طفلا لعوالم وحيوات رحبة فسيحة٬ بعيدا عن قريته الساكنة٬ سكونا أشبه بالموات.

وهو ما يستدعي صورة المرأة كمعادل موضوعي للمعرفة والنور٬ وهو ما قدمه "فرغلي" من قبل في روايته "معبد أنامل الحرير". فهناك صلة وثيقة بين بطلات "قارئة القطار" والرواية السالفة٬ وهو خط يمتد في مشروع "فرغلي" السردي من خلال أكثر من عمل روائي له٬ وتأكيده علي ثنائية المرأة المعرفة.

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