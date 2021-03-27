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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وصول بعثة جزر القمر استعدادا لمواجهة منتخب مصر فى ختام تصفيات أمم أفريقيا

السبت 27/مارس/2021 - 12:38 ص
وصول بعثة جزر القمر
وصول بعثة جزر القمر
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غوصلت بعثة منتخب جزر القمر لكرة القدم إلى مطار القاهرة استعدادا لملاقاة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يوم الثنين المقبل في ختام تصفيات الأمم الأفريقية.

وكان في استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد، حيث أتموا اجراءات دخول البعثة بسهولة بمساعدة السلطات المعنية بمطار القاهرة.

وقد تأهلت جٌزر القُمر إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون لأول مرة في تاريخها بعد التعادل مع توجو.

والتعادل رفع رصيد جٌزر القُمر إلى 9 نقاط وتتقاسم صدارة ترتيب المجموعة السابعة مع المنتخب المصري بنفس الرصيد، ما يعني تأهلهما معا إلى أمم أفريقيا رسميا وبغض النظر عن باقي نتائج المجموعة.

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