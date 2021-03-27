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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

البحث عن رجل السكر.. بمركز الجزويت الثقافى فى الإسكندرية

السبت 27/مارس/2021 - 12:31 ص
البحث عن رجل السكر
البحث عن رجل السكر
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات نادي السينما التابع لمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ ينظم النادي في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الوثائقي الطويل Searching for Suger Man أو "البحث عن رجل السكر" من إخراج مالك بن جلول. الفيلم من إنتاج 2012 وتبلغ مدة عرضه 86 دقيقة.

وكان مخرج الفيلم "مالك بن جلول" قد فاز عن الفيلم بجائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي عام 2013. وهو مخرج وكاتب سيناريو سويدي من أصل جزائري بدأ مسيرته الفنية عام 2002. توفي متنحرا عن عمر 36 سنة عام 2014 بعد معاناة من مرض الاكتئاب.

وعن فيلمه "البحث عن رجل السكر" يقول "جلول": يروي الفيلم قصة رجل لم يكن يعرف أنه كان مشهورا. إنه هذا الرجل. منذ ثلاثين عامًا أصدر ألبوما خلال فترة السبعينات.

كان عملاّ جميلًا، إلاّ أنه لم يتمكن من بيع أي نسخة في أميركا٬ فقام بتجربة أخرى، وأصدر ألبومًا جديدًا، وكانت النتيجة نفسها، لا شيء تمامًا وبعدها، وكما تعلمون، ماذا يفعل؟ قرر التوقف نهائيًا عن الموسيقى، وبدأ العمل في البناء.

ولم يكن يعلم أنّ ألبوماته حققت نجاحًا في جنوب أفريقيا٬ "رودريجيز" أصبح أكثر شهرة من فرقة رولينج ستونز. لقد كان الأسطوانة البلاتينية لمدة عشر سنوات حيث حقق مبيعات ضخمة وأصبح أحد أكثر الفنانين شهرة من أي وقت مضى، إلاّ أنه لم يكن على علم بكلّ هذا.

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