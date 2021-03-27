لبنان يسجل 3100 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 455 ألفا و381 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 49 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6013 حالة، في حين يرقد 978 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 287 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 20003 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.