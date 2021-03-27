كومان يرفض مقارنته برونالدو: لا أستطيع تسجيل 40 هدفا كل موسم

رفض الفرنسي كينجسلي كومان، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، مقارنته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلًا: "لا يمكنني ضمان تسجيل 40 هدفًا كل موسم".وأضاف كومان، في تصريحات أوردتها صحيفة "آس الإسبانية": "لست لاعب كرة قدم مثل كريستيانو رونالدو، لا يمكنني ضمان تسجيل 40 هدفًا كل موسم لأنني لست مثله، لكي أكون مثله علي أن أتواجد لفترات أطول في منطقة الجزاء، بينما أنا أريد صناعة الهجمات، وأنت لا يمكنك الصناعة والتفكير في إنهاء الكرات في الوقت نفسه".وأشار كومان إلى أن في حال نجح في تسجيل 15 هدفا وتمرير 15 كرة حاسمة في الموسم، سيكون مثاليًا بالنسبة له، بسبب أسلوبه في اللعب الذي يختلف تمامًا عن رونالدو.وحول مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، قال كومان: "زيدان أثر بي كلاعب كرة قدم، إنه أسطورة كلاعب ومدرب، لقد أثر بي أكثر كلاعب لأنني عندما كنت صغيرًا كنت أشاهد كرة القدم على التلفاز، لقد التقيت به مرة منذ سنوات، ولكننا لم نتحدث معًا على الإطلاق، هو أحد الأشخاص القلائل الذين شعرت تجاههم ببعض العاطفة".