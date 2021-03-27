خالد الطاهر ضيف مبادرة «كل يوم شاعر» بالمجلس الأعلى للثقافة.. الليلة

يحل شاعر العامية المصري خالد الطاهر٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «الطاهر» قصيد شعرية بعنوان «ياللي عشقت الفيس».وكان الشاعر الأقصري خالد الطاهر، قد مثل مصر قبل ستة أعوام في مؤتمر «شعر المقاومة»، والذي أقيم في لبنان عام 2016.وخالد الطاهر شاعر وكاتب وممثل مسرحي، وباحث فى التراث، ومدير تحرير مجلة طيبة الأدبية 2013 2014، ورئيس تحرير كتاب مواهب 2015.حاصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية في مجال الشعر والمسرح، من بينها: «جائزة اتحاد كتاب مصر، جائزة الأديب العالمى بهاء طاهرعام 2011، درع التلفزيون العربي 2012، درع الاتحاد العالمي للشعراء والمبدعين العرب 2014، درع ملتقى الشعر الشعبي من دولة الإمارت عام 2015، درع الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2016، درع الشعر الشعبي من الإمارات 2018، درع التميز في الأدب الشعبي من مصر 2018، درع جائزة عبد الستار سليم المركز الأول في فن الواو 2020».تم تكريمه واستضافته دوليًا من قبل عدة دول، منها «السعودية، والإمارات، ولبنان»، شارك في العديد من المؤتمرات داخل مصر وخارجها، تم استضافة ونشر أعماله من أشعار «فن الواو»٬ له العديد من الإصدارات المطبوعة وأخرى تحت النشر منها: «الغلابة٬ عليك الملام٬ مقلوبة الصورة٬ جبر الخواطر٬ المهموز٬ حلم شارع٬ حاورينى يا٬ والتعويذة».