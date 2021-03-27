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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس وإيطاليا تبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

السبت 27/مارس/2021 - 12:23 ص
عثمان الجرندي
عثمان الجرندي
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بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات.

وأعرب الجرندي- بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - عن حرص تونس وعزمها على مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون المثمر بين البلدين، وتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية القائمة، ودفع الاستثمارات الإيطالية بتونس، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي.

وأشاد وزير الشؤون الخارجية الإيطالي بمتانة العلاقات بين البلدين، مبرزا أن تونس تعتبر شريكا استراتيجيا بالنسبة لإيطاليا، ومجددا في هذا السياق التأكيد على التزام بلاده بمواصلة دعم ومساندة تونس في كافة المجالات سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزيران أهمية تفعيل الاستحقاقات الثنائية في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، والتي من شأنها توطيد العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، إضافة إلى عقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون التونسي الإيطالي بروما، والدورة الرابعة للمشاورات السياسية بين البلدين.

وقد مثل اللقاء – بحسب البيان - مناسبة لاستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وخصوصا أطر التعاون لمجابهة تداعيات وباء كوفيد-19، إلى جانب التطورات الإيجابية المسجلة على صعيد الملف الليبي، حيث شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف هذه القضايا.

ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يقوم حاليًا بزيارة عمل إلى إيطاليا لبحث سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

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