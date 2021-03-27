المغرب تتعادل سلبيًا مع موريتانيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب المغرب ومضيفه الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما على ملعب شيخا ولد بيديا، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.وفشل منتخبا المغرب وموريتانيا، في استغلال جميع الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 11 نقطة، ليؤمن صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، علمًا بأنه كان قد ضمن تأهله، قبل خوض هذا اللقاء، بينما رفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثاني.