رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب رئيس البرلمان اللبنانى: الحريرى ملتزم بالدستور فى تشكيل الحكومة الجديدة

السبت 27/مارس/2021 - 12:19 ص
إيلي الفرزلي
إيلي الفرزلي
أ ش أ
طباعة
أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، أن تشكيل الحكومة في لبنان لا يُمكن أن يكون إلا وفقًا للنصوص الدستورية وروح الدستور، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يفهم هذا الأمر جيدًا ويلتزم به ولن يحيد عنه لا من قريب ولا من بعيد.

وقال الفرزلي- في تصريح له عقب لقاء عقده مع الحريري في مقر إقامة الأخير بـ "بيت الوسط"- إن فكرة العيش المشترك عند سعد الحريري تمثل قضية مركزية، وأنه قد توارثها بشكل عميق، كما أنه (الحريري) يؤمن أن مبرر وجود لبنان هو العيش المشترك والعلاقة الخاصة الوطيدة بين المسلمين والمسيحيين.

وأشار إلى أنه استشعر خلال اللقاء مع الحريري "نظرة تفاؤلية للأمور" إزاء ما قد تسفر عنه الأيام المقبلة (على صعيد ملف الحكومة).

وأضاف: "إلى جانب الهدف الرئيسي، والذي هو الاطلاع على ما آلت إليه الأوضاع، ومحاولة استشراف أفق المرحلة المقبلة، فإني أعتقد أن الموقع الذي يتمتع به الحريري يجعل مسألة الإحساس بالمسئولية، وأعلى درجات المسئولية، في الحفاظ على أمن هذا البلد واستقراره وصحته المالية والنقدية والاقتصادية، ويجعل الإيمان بضرورة تأليف حكومة يبقى هو قضية مركزية يجب أن تكون هدف كل لبناني".

وتابع: "تأليف الحكومة لا يمكن أن يكون إلا وفقا للنصوص الدستورية وروح الدستور، هذا الدستور الذي يشكل الناظم الأساسي لعلاقة المكونات ببعضها البعض، ولعلاقة اللبنانيين جميعا ببعضهم البعض".

وتعثرت الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وإنهاء الفراغ الحكومي المستمر منذ قرابة 8 أشهر، في ظل غياب القدرة على إيجاد مساحة للتفاهم المشترك بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لا سيما بعدما تبادل الطرفين يوم الإثنين الماضي الهجوم العنيف والسجالات السياسية وتقاذف الاتهامات عن عرقلة التأليف الحكومي.

ويؤكد الحريري أن التشكيلة الحكومية التي قدمها قبل نحو 100 يوم إلى الرئيس عون، تتفق ومبادرة الإنقاذ التي طرحتها فرنسا عبر تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين غير الحزبيين، حتى يمكن تنفيذ الإصلاحات سريعا واستعادة الثقة العربية والدولية في لبنان، مُحملا الرئيس اللبناني مسئولية التعطيل واستمرار الفراغ الحكومي لرغبته في تشكيل حكومة سياسية يحوز فيها فريقه السياسي الثُلث الوزاري المعطل.

وفي المقابل، يؤكد الرئيس اللبناني حرصه على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة شريطة أن تتفق وأحكام الدستور، معتبرا أن التشكيلة الوزارية التي سبق وقدمها الحريري في شهر ديسمبر الماضي، غير متوازنة من الناحية الطائفية وتخالف مبدأ الاختصاص الذي سبق وجرى الاتفاق عليه، متهما الحريري بالرغبة في الاستئثار بعملية تسمية الوزراء لا سيما المسيحيين منهم دون اتفاق مع رئيس الجمهورية.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

الانتهاء من أعمال تكريك السفينة الجانحة بقناة السويس

مصدر أمنى يكشف تفاصيل فيديو متداول لشاب يعبث بعجلة أحد القطارات

انهيار عقار سكن مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)


الصور

image description

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

الأكثر قراءة

انهيار عقار سكن مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كومان يرفض مقارنته برونالدو: لا أستطيع تسجيل 40 هدفا كل موسم

وصول بعثة جزر القمر استعدادا لمواجهة منتخب مصر فى ختام تصفيات أمم أفريقيا

المغرب تتعادل سلبيًا مع موريتانيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

أيام زمان

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

وزيرة البيئة فى حوار مع الطلاب الأفارقة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مكتبة مصر الجديدة تحتفل بيوم المسرح العالمى مع ذوى الهمم.. اليوم

ريم بسيونى تناقش روايتيها «سبيل الغارق» و«أولاد الناس» بمؤسسة تكية مسافر

الليلة.. عرض فيلم قابل للكسر بسينما الهناجر فى الأوبرا