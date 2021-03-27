«آس الإسبانية»: محمد صلاح يغيب عن ليفربول الموسم المقبل لهذه الأسباب

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي ليفربول عانى هذا الموسم من أزمات غياب عديدة، ولكن الموسم المقبل سيشهد غياب ثلاثي أفريقي عنه هم: النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا لفترات متفاوتة من الموسم المقبل.وأضافت أن ليفربول سيفقد الثلاثي الأفريقي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا في أجزاء من الموسم الكروي اللاحق إن أقيمت كأس أمم أفريقيا في موعدها، لأن الثلاثي وصلوا مع منتخبات بلادهم (مصر والسنغال وغينيا) بشكل رسمي إلى البطولة القارية الأهم على صعيد المنتخبات.وأشارت إلى أن ليفربول قد يفقد أحد أضلاع هذا الثلاثي بشكل أطول، وهو المصري محمد صلاح، لأن منتخب مصر الأوليمبي صرح بشكل رسمي عبر مدربه بأنه يريد أن ينضم اللاعب للمشاركة في الأولمبياد برفقة الفراعنة.ونقلت الصحية الإسبانية عن المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب قوله في تصريحات صحفية، إن مسألة طلب ضم محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي في طوكيو باتت عامة، قائلا إن الأمر يتوقف على اللاعب محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب.وأضاف "غريب" أنه من الطبيعي أن يدافع كلوب عن مصلحة ليفربول ويقاتل على عدم انضمام اللاعب لهذا المعسكر، ولكن الكلمة النهائية ستكون للجناح المصري من وجهة نظره.ووصل صلاح مع منتخب مصر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بشكل رسمي عقب التعادل مع كينيا 1-1 على ملعب الأخير، بعد أن تقدم صانع الألعاب المصري محمد مجدي أفشة في الدقيقة 2 لصالح الفراعنة قبل أن يتعادل لكينيا اللاعب عبد الله حسن في الدقيقة 65 من عمر المباراة، التعادل رفع رصيد مصر إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.وكان من المقرر أن تقام النسخة رقم 33 من كأس أمم أفريقيا بالكاميرون في شهري يونيو ويوليو 2021، ولكن الاتحاد الإفريقي أرجأها إلى يناير 2022 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.