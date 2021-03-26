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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تكشف معايير اختيار الشباب لتولى الوظائف القيادية

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:56 م
أحمد يوسف
أحمد يوسف
رامى حسين
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كشف أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن ما تشهده الهيئة حاليًا من تغيرات في عدد من الوظائف القيادية، وتمكين للشباب داخل الهيئة، يرجع إلى أن هناك عدد كبير من القيادات وكوادر الهيئة وصلوا إلى سن المعاش، ولهذا قمنا منذ فترة طويلة بالعمل على تجهيز شباب الهيئة لتولي المناصب القيادية بفكر معاصر والتسليح بأدوات العمل الحديثة.

وأضاف «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الاختيار على أساس الكفاءة والخبرات والجودة، قائلًا: «أنا من خارج جهاز الهيئة، ولهذا اختياراتي جميعها مجردة، كما أننى اعتبر من أصغر الرؤساء الذين تولوا مسؤلية إدارة الهيئة، فالاستعانة بالشباب وتجهيزهم ليس فكرة وزارة السياحة والآثار، بل هو فكر الدولة بأكملها بتصدير الشباب بشرط الكفاءة والجودة».

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه تم اعتماد الهيكل الجديد لإدارة الهيئة، وقد تم انتداب الزملاء للعمل لمدة عام لحين الانتهاء من المتطلبات للهيكل الجديد ليتم التعيين.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد أصدر عدد من القرارات بتمكين الشباب بالوظائف القيادية داخل ديوان الوزارة وهيئة تنشيط السياحة.

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