مستقبل وطن سوهاج يشكل فرق للمعاونة فى إسعاف مصابى حادث القطار

قال اللواء محمد مصطفى أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، إن أمانة الحزب قامت برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، بتشكيل فرق عمل من أمانة العمل الجماهيري بالحزب لمعاونة الأطقم الطبية بمستشفيات المحافظة في إسعاف مصابي حادث تصادم قطارين بدائرة مركز طهطا، لافتًا إلى قيامه بجولة داخل مستشفى سوهاج العام وسوهاج الجامعي لتفقد عمل هذه الفرق، والإطمئنان على القيام بواجباتها والتكليفات المنوطة بها للمساعدة في رفع آثار الحادث.وأضاف مصطفى - بحسب بيان صحفي لأمانة إعلام الحزب - أن الحزب أعطى توجيهاته أيضا لأمناء وهيئات مكاتب وشباب الحزب بمركزي طهطا والمراغة، وقسمى أول وثان مدينة سوهاج، للتحرك الفوري إلى المستشفيات كل في دائرة إختصاصه، للعمل على مساعدة الأطقم الطبية وتقديم المساعدات للمصابين والتخفيف عنهم، فضلًا عن توجيه العمل بكافة الأمانات الحزبية على تشجيع الأهالي على التبرع بالدم لصالح المصابين.وقال عرفات بكر الهواري أمين العمل الجماهيري بالحزب، أنه جرى تشكيل فريقًا ضم 30 فردًا من أعضاء الأمانة، جرى تقسيمهم إلى مجموعتين لمساعدة الأطقم الطبية وأسر الضحايا والمصابين داخل مستشفى سوهاج العام، ومستشفى سوهاج الجامعي، لافتًا إلى قيامهم بالمساعدة في نقل المصابين من داخل سيارات الإسعاف إلى داخل أقسام الإستقبال والطوارىء وغرف العمليات والأشعة، فضلًا عن المساعدة في حشد أعضاء الحزب للتبرع بالدم، ومساعدة أسر الضحايا في التعرف على ذويهم، ومساعدة أسر المصابين وتنظيم دخولهم إلى غرف وأقسام المستشفى حتى لا يعوق زحامهم عمل الأطباء داخل المستشفى.