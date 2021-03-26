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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 87 مليون دولار واردات مصر من طائرات وسفن فضائية

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:51 م
واردات مصر من طائرات
واردات مصر من طائرات وسفن فضائية
أميرة ممدوح
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قفزة كبيرة سجلتها واردات مصر من طائرات وسفن فضائية وأجزاؤها من ألمانيا خلال العام الماضى بنسبة نمو بلغت 16520%، إذ أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات طائرات وسفن فضائية بلغت 87.5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 527 ألف دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 87 مليون دولار خلال عام.

وأشار تقرير الإحصاء، إلى أن إجمالى واردات مصر من ألمانيا بلغت 3.9 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 4.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 6.5% خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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