بالليزر والحفر.. منة تبدع في صنع الشنط الجلد

تعلقت الفتاة العشرينية منذ طفولتها بالجلود، فاعتادت على أخذ جلود الماشية في عيد الأضحى وتحويلها إلى شنط، وكانت أسرتها الداعم الأساسي لها، ووفرت لها الأدوات مما مكنها من الرسم على الجلد بالليزر والحفر لتكوين منظر جمالي.منة حمزة، ذات ال٢٥ عاما، تخرجت من كلية التربية جامعة القاهرة، تقول: "بحب الجلد ورائحته وكل أنواعه، وغرفتي عبارة عن مستنقع للجلود والشنط الجلد، وطورت نفسي بمشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب".تروي "منة"، أن الشنط الجلد تستغرق وقت لعملها، ولكنها تفرح بانتهاء عملها، وأن أسرتها الداعم الأساسي لها، ولم يمنعها أحد من ترك عملها في التدريس، وصممت على تطوير ذاتها في عمل الشنط الجلد، متمنيا أن تصبح صاحبة متجر لبيع شنط الجلد.