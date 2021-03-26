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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توقعات بعودة السياحة الألمانية مع آواخر شهر يونيو المقبل

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:49 م
علاء عاقل
علاء عاقل
رامى حسين
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قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشأت الفندقية بالبحر الأحمر، إن هناك توافد حاليًا من جانب السائحين من دول أوكرانيا وبيلاروسيا ودول الاتحاد الروسي السابق وأوروبا الشرقية على المقاصد السياحية المصرية، وهي من أولى الدول التي استأنفت الحركة السياحية على مصر.

وأضاف «عاقل»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من المتوقع مع آواخر شهر يونيو القادم أن نشهد فتح الحركة السياحية من السوق الألماني الذي يعتبر السوق الأهم في أوروبا، وهناك العديد من الأسواق الأوروبية التي تتبع إجراءاتها من حيث السفر.

يشار إلى أن حكومة ألمانيا حاليًا تتخذ إجراءات مشددة على حركة السفر؛ نظرًا إلى الموجة الثالثة من فيروس كورونا، كما أوصت بعدم السفر خلال عيد الفصح المجيد.

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