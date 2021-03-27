براتب يبدأ من 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بالمعادى

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بأحد الهايبرات الكبرى بالمعادي، وذلك براتب يبدأ من 2500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالهايبر، 25 كاشير، و15 خدمة عملاء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك من الجنسين.كما يحتاج الهايبر، 2 مصمم جرافيك، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وأيضا 5 جزار، و5 عامل ممر.ويطلب الهايبر أيضا، 25 عاملا وذلك من الجنسين، واستيفاءً لنسبة الـ5% لذوي الهمم، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 26 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 21600119202، والتواصل مع المدير المسئول وائل محمد، أو التوجه لمقر الهايبر في الطريق الدائري، مدينة المعراج، 11435 المعادي القطامية، سيتي سنتر.