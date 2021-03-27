أحمد شاكر: المشاركة فى «الاختيار 2» شرف لأى فنان

كشف الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، عن أهمية دوره ومشاركته في مسلسل "المال والبنون"، مؤكدا أن مشاركته في هذا المسلسل كان بمثابة شهادة ميلاد له جعلته يدرك قيمة وأهمية العمل الفني الذي يقدمه.وأضاف "عبداللطيف"، خلال لقائه مع الإعلامية " قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أنه ابتعد عن العمل الفني لفترة نتيجة انشغاله برئاسة المسرح القومي، الذي يعتبره أبوالفنون، وعندما قرر العودة للدراما لم يجد أفضل من مسلسل "الاختيار ٢" للمشاركة فيه وهو العمل الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل.وأوضح أن مسلسل "الاختيار ٢" سيكون عمل فني كبير، وأفضل من الجزء الأول، مشيرا إلى أن العمل الجديد يشارك فيه مجموعة من كبار الفنانين من بينهم أحمد مكي وكريم عبدالعزيز، تحت قيادة المخرج الكبير بيتر ميمي.وأشار إلى أن أكثر ما يميز مسلسل "الاختيار ٢" تجسيده لبطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة، وهو شرف لأي فنان المشاركة في مثل تلك الأعمال الوطنية.