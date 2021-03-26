اتحاد طلاب سوهاج يوزع ١٠٠ بطانية لمرافقى حادث قطار طهطا

وزع اتحاد طلاب جامعة سوهاج ١٠٠ بطانية على مرافقي مصابي حادث قطار طهطا والذي وقع ظهر اليوم.وأكد محمد حمادة رئيس اتحاد طلاب الجامعة أن حملة التبرع بالدم ما زالت مستمرة ووصل عدد اكياس الدم إلى ٢٧٠ كيس.ووجهت إدارة الجامعة المواطنين للتبرع بالدم في عدد من المستشفيات الأخرى التي يتم فيها علاج باقي المصابين.كما نعى مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة ضحايا حادث قطار طهطا الذين توفاهم الله إثر اصطدام قطارين ظهر اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفائه على المصابين.