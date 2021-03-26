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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:38 م
عمال «بترول الصعيد
عمال «بترول الصعيد
سيد الابنودى
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فتحت شركات البترول التابعة للمنطقة الجغرافية بمحافظات الصعيد عياداتها الطبية، لجميع العاملين للتبرع بالدم لمصابي حادث قطاري سوهاج الذى وقع صباح اليوم الجمعة.

كما ساهمت شركات البترول بمنطقة سوهاج البترولية بنقل المصابين بسيارات الإسعاف المجهزة التابعة لهم إلى مستشفيات سوهاج وطهطا العام وتوفير جانب من المستلزمات الطبية اللازمة، ووجهت بالمساعدة الكاملة فى توفير اللازم من مساعدة أو تسكين لأهالى المغتربين من المصابين.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد اليوم أنه تمت الاستجابة الفورية للتعامل مع آثار الحادث الأليم جراء تصادم قطارى سوهاج من قبل المنطقة الجغرافية البترولية بالصعيد، موضحا أنه تم تحريك الونش حمولة ٢٢٠ طن ثابت الذى تملكه شركة بتروجت لرفع العربات المحطمة بموقع الحادث نظرًا لأن مثل هذه الحوادث تحتاج لأوناش رفع عملاقة وقطاع البترول لديه هذه الإمكانيات.

كما أوضح أنه تم توفير عربتى إنارة لتوفير الإضاءة الكافية وأن لوادر بتروجت تمهد حاليًا الطريق لدخول الونش الثابت نظرًا لأن التربة مكان الدخول للحادث تغمرها المياه.
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)
عمال «بترول الصعيد» يتبرعون بالدم لمصابي حادث قطارى سوهاج (صور)

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