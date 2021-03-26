«حافظوا على كامل الوزير».. الباز: يعمل على الأرض ويسعى لتطوير المنظومة

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن البعض يطالب بتوضيح من يتحمل المسئولية السياسية في حادث تصادم قطاري سوهاج، مشيرا إلى أنه وسط هذه المطالبات هناك أصوات أخرى تطالب بعدم التضحية بالفريق كامل الوزير بسبب هذا الحادث.

وأضاف محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن هذا هو أول حادث قطارات يقع في مصر منذ عام ٢٠١٩، متابعا: «لا أقول بأن الوزير لا يمتثل أمام البرلمان ويجيب على تساؤلاته، لكن الحقيقة نحن أمام منظومة تطوير لمرفق السكك الحديدية، وخلال هذا التطوير وقع الحادث».