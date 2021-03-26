ضبط 14 متهمًا بـ10 أسلحة نارية فى أسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، حملة مكبرة لضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، على مدار يومين.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، ومدير البحث الجنائي بالمديرية، بالمتابعة المستمرة.وأسفرت جهود الحملة على مدار يومين عن: ضبط 14 متهم، وبحوزتهم: 10 سلاح ناري، وكمية من البانجو تزن كيلو و150‪ جرام، و70 جرام حشيش، وسلاح أبيض، و19 قرص مخدر.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.