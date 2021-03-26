خبير اقتصادي: تخصيص حزمة مالية تحفيزية سرّع التعافي من كورونا

قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إنه فيروس كورونا نال من كافة الاقتصاديات على اختلاف درجة تطورها وسجل أغلبها معدلات نمو سالبة، مع تسارع وتيرة هبوط النشاط الاقتصادي ومن ثم فقد تعرضت المالية العامة لضغوط واختبارات قاسية، وسجل عجز الموازنات أرقاما قياسية لم يعرفها العالم منذ الأزمة المالية العالمية التي مضي عليها نحو عشر سنوات.وأعلن «عبد المنعم» في تصريحات لـ«الدستور» أنه لمواجهة سلبيات انتشار كوفيد -19 تم تخصيص حزمة مالية تحفيزية بقيمة 100 مليار جنيه، بهدف تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للمواطنين وللقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، وتسريع عملية التعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا، بالتضامن مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التصدي للأزمة والحفاظ على حياة المواطنين.وأوضح أن الموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة سجلت عجزًا قياسيًا بلغ 3.1 تريليون دولار في نهاية العام المالي المنتهي في أكتوبر 2020 وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة، بما يزيد عن ضعف المستوي القياسي الذي سجلته الموازنة إبان الأزمة المالية العالمية، نتيجة لحزمة الإنقاذ المالي للاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا، التي تضمنت إنفاق أموال طائلة لمساعدة الشركات والعاطلين عن العمل في مواجهة التدهور الذي حل بالاقتصاد الأمريكي.وأشار إلى أن المانيا بلغ العجز الكلي في ميزانية الدولة نحو 139.6 مليار يورو بما يعادل 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأول منذ 2011 وثاني أعلى عجز منذ إعادة توحيد ألمانيا. وفي فرنسا سادت التوقعات بارتفاع العجز العام إلى 11،4% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام مقارنة بنسبة 3% في العام الماضي. أما في الصين فقد ارتفع عجز الموازنة إلى 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، في مقابل 12.6% عام 2019 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.ونوه إلى أن الدول العربية تفاوت أثر الجائحة فيها بشكل كبير، حيث سجلت موازنات دول الخليج الست عجزًا ماليًا كبيرًا خلال عام 2020 مع ما شهدته أسواق النفط من تراجع تاريخي ليصل الى 41 دولار عام 2020 مقابل 61 دولار عام 2019، كما أن معاناة أغلب الدول العربية من متلازمة العجز نال من مرونة استيعابها للأزمة والتعامل معها مما فاقم من عجز الموازنات.