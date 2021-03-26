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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انقطاع مياه الشرب عن بعض القرى بأسوان.. اليوم

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:28 م
انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب
أسوان_إسراء توفيق
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تنقطع مياه الشرب، اليوم السبت، لمدة 24 ساعة عن بعض القرى التابعة لمركزي كوم أمبو ونصر النوبة بمحافظة أسوان؛ بسبب استكمال أعمال الصيانة بخط المياه الناقل من محطة مياه فطيرة لرافع مياه وادي العرب قطر 700 مللي، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة من صباحًا حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد.

ومن المقرر، أن تنقطع مياه الشرب عن المناطق الآتية:
1- مركز كوم أمبو «أجزاء من قروى المنشية- أجزاء من قرى الكاجوج -الكمبيل».
2- مركز نصر النوبة «مدينة كلابشة- قرى دهميت- قرى قورته- مدينة نصر النوبة- قرى المالكي - أجزاء من قرى عنيبة- قروى خريت».

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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