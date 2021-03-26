غدا.. أداء صلاة الغائب على شهداء قطاري سوهاج بمسجد السيدة نفيسة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه مواساة لأهالي شهداء حادث قطاري سوهاج فإنه سيصلي مع قيادات الوزارة صلاة الغائب على أرواحهم جميعا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها غدا السبت عقب صلاة العشاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأضاف أن ذلك يأتي في رمزية لمشاركة المجتمع كله لأهالي الشهداء في مصابهم الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.