«قوى عاملة بني سويف» تعلن عن فرص عمل جديدة
الجمعة 26/مارس/2021 - 11:15 م
دعاء جابرطباعة
أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، توافر فرص للعمل بأحد المصانع الكبرى بالمحافظة، على أن يتم تحديد الراتب بحسب المقابلة.
وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع، مدير حسابات، ومدير نظم ومعلومات.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، إرسال السيرة الذاتية على البريد المرفق لتحديد المقابلات،[email protected].
وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع، مدير حسابات، ومدير نظم ومعلومات.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، إرسال السيرة الذاتية على البريد المرفق لتحديد المقابلات،[email protected].