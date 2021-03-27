محمد رمضان يؤجل طرح برومو «موسى» تضامنا مع ضحايا حادث قطار سوهاج

قرر الفنان محمد رمضان تأجيل طرح برومو مسلسله الدرامي الجديد "موسى" المقرر عرضه خلال رمضان المقبل وذلك تضامنا مع ضحايا حادث قطار سوهاج.وشارك محمد رمضان صورة له من داخل كواليس المسلسل عبر صفحته الرسمي على موقع فيس بوك وعلق قائلا: "تم تأجيل الإعلان الرسمي لمسلسل موسى تضامنًا مع ضحايا قطاري سوهاج الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل".مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.