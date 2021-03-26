وزير النقل يزور مصابي حادث القطارين بمستشفى سوهاج العام

توجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إلى مستشفى سوهاج العام للاطمئنان على حالة المصابين والتأكد من تقديم كافة الرعاية الطبية لهم، عقب تفقده لموقع حادث تصادم قطاري ١٥٧ و٢٠١١ والذي وقع اليوم.

وأكد الوزير أن هناك تعليمات من الرئيس ورئيس الوزراء بتقديم الرعاية الفائقة لكافة المصابين، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين أو المخطئين.

وتمنى وزير النقل الشفاء العاجل للمصابين، وعبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.