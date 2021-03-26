«الذهب الأبيض» يعود من جديد بعد تعميم أصنافه (إنفوجراف)

أولت القيادة السياسية الحالية اهتمامًا كبيرًا بمحصول القطن، الذي يمثل أحد أهم المحاصيل الزراعية في مصر، نظرًا لتميزه على مر التاريخ وتهافت الأسواق الخارجية عليه.إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بتطوير محاور منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وتعميم أصناف جديدة منه من أجل الحفاظ على جودته العالمية.وعليه أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن التوسع في إنتاج القطن، لاسيما صنف جيزة 97، مع إنعاش بيعه بشكل تجاري في الأسواق، إذ أنه يتميز بإنتاجية عالية تصل إلى 10 قنطار للفدان من النوع، وذلك ضمن توجيهات رئاسية بعد تطوير منظومة زراعة القطن في مصر.تستهدف وزارة الزراعة ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل أن يصل حجم زراعة محصول القطن لعام 2021 إلى 200 ألف فدان، بإنتاجية تقدر بنحو 1.1 مليون قنطار من القطن، بزيادة تقدر بحوالى 100 ألف قنطار على العام الماضي.فيما قُدرت الأراضي التي زُرعت بالقطن في موسم 2020 نحو 162.5 ألف فدان بمختلف أنواع الاقطان في 17 محافظة مصرية.وجاءت محافظة كفر الشيخ من أعلى المحافظات فقد تم زراعة 53.521 فدانا، ومحافظة الدقهلية تم زراعة 32،675 فدانا، أما محافظة الشرقية فتم زراعة 25،641 فدانا، ومحافظة البحيرة 17030 فدانًا، وجاء نصيب الغربية بزراعة 8486 فدانا.