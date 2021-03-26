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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج والذين تم نقلهم لمستشفيات أسيوط وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم

الطيبى يزور مصابى حادث سوهاج فى مستشفى الإيمان بأسيوط

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:08 م
مصابى حادث سوهاج
مصابى حادث سوهاج
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج والذين تم نقلهم لمستشفيات أسيوط وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث.

وذلك وفقًا لما أقره رئيس مجلس الوزراء اليوم كما كلف السكرتير المساعد بزيارة المصابين في المستشفى للاطمئنان على حالتهم فضلا عن تفقد مواقف سيارات الأجرة للمحافظات للتأكد من انتظام رحلات النقل من وإلى المحافظات نظرًا لتوقف حركة القطارات للوجه القبلي وتدعيم مواقف المحافظات بسيارات وأتوبيسات لنقل الركاب لمنع حدوث أية تزاحم سواء في المحطات أو المواقف.

وتفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة المصابين في مستشفى الايمان تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط للاطمئنان على حالتهم وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية والصحية لهم والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة، كما تفقد موقف سيارات الأجرة للمحافظات الكائن بمنطقة المعلمين يرافقه مسئولي المواقف ومباحث المرور للاطمئنان على انتظام حركة النقل نظرا لتوقف حركة القطارت للوجه القبلي والدفع بسيارات واتوبيسات للطوارئ في حال وجود زحام على المواقف.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة الأزمات بالمحافظة يفيد وقوع حادث اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان ووجود عدد من المصابين والضحايا وفور الإبلاغ تم توجيه مرفق إسعاف أسيوط للدفع بإمدادات من سيارات الإسعاف المجهزة حيث تم إرسال 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للمساعدة في نقل المصابين فضلًا عن الدفع بفريق من الحماية المدنية وعربتين إطفاء وسيارات إنقاذ نهري وبري وتأمين وأوناش تضامنًا مع محافظة سوهاج.

كما تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات وتحرك فريق طبي متكامل من مستشفيات المحافظة للمشاركة والدعم حيث شاركت مستشفيات الايمان العام وأسيوط العام وصدفا المركزي في الدفع بفريق طبي متخصص مكون من أطباء بشريين في تخصصات الجراحة والعظام والكلي والتخدير بالإضافة إلي فريق من التمريض دعما للفريق الطبي بسوهاج للمشاركة في أعمال الإغاثة والدعم للمصابين والجرحي بالحادث بالإضافة الي توجية كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ووجه المحافظ غرفة الأزمات بقيادة يحيى أبو رحمة مدير الغرفة بالمتابعة المستمرة مع غرفة أزمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج للتنسيق وعمل اللازم.

كما نعى المحافظ ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الأليم مقدما خالص التعازي والمواساة لأسرهم داعيا المولى عزل وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر وأبناءها من كل سوء.‏
مصابى حادث سوهاج
مصابى حادث سوهاج
مصابى حادث سوهاج
مصابى حادث سوهاج
مصابى حادث سوهاج
مصابى حادث سوهاج
مصابى حادث سوهاج
مصابى حادث سوهاج
مصابى حادث سوهاج
مصابى حادث سوهاج

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