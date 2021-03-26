ضبط 18 قضية مسطحات بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط المخالفين في مجال قضايا المسطحات المائية، وتم تحرر محاضر لجميع المخالفات.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 18 قضية في المسطحات المائية، وتحرر 4 محاضر ضد المخالفين لقانون الري.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.