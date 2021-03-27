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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ربيع: سنطالب بتعويضات من شركة السفينة الجانحة بعد الانتهاء من عملية التعويم

السبت 27/مارس/2021 - 02:14 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن الهيئة تعتزم المطالبة بتعويضات من سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن"، التي علقت بالقناة منذ صباح الثلاثاء الماضي، وتسببت في تعطيل الحركة الملاحية، وذلك بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأوضح ربيع أن الهيئة تنتظر انتهاء عمليات تعويم سفينة الحاويات، لبدء الإجراءات القانونية للمطالبة بتعويضات عن الضرر الذي سببته السفينة منذ جنوحها.

وأضاف رئيس القناة السويس: "لم نبدأ في مطالبات التعويض، لكننا سنسير في هذه الإجراءات بالطبع عقب نجاحنا في تعويم السفينة العملاقة.. ما يهمنا عودة الحركة الملاحية في المقام الأول"، لافتا إلى أن جنوح السفينة البنمية تسبب في خسائر على هيئة قناة السويس، بعدما توقف العمل بالمجرى الملاحي منذ الخميس وإلى الآن.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه لم يجر حصرًا لهذه الخسائر، مضيفا: "لكن بالطبع فهذا العطل كبدنا خسائر مادية".

في سياق آخر، أعلن رئيس الهيئة بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال ٩ قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة "بركة ١" والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

وأوضح الفريق ربيع أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.

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