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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: تمديد العمل بإجراءات مجابهة كورونا لمدة أسبوعين

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:59 م
تونس
تونس
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قالت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، الجمعة، إن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد قررت التمديد في الإجراءات المتبعة حاليا للوقاية من الفيروس، لفترة جديدة تمتد لأسبوعين.
وأضافت بن علية- خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد - أن العمل بإجراء حظر التجول المفروض حاليا، أي من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا، سيتواصل طيلة الأسبوعين القادمين.
وأوضحت أن هناك توجها لتشديد الإجراءات في البلاد، كغلق وتطويق الأماكن التي تشهد إصابات ناجمة عن السلالة البريطانية لفيروس كورونا، مثلما وقع في معتمدتي سبيطلة بولاية القصرين، والكريب بولاية سليانة، مؤكدة تعزيز منظومة اليقظة لتقصي السلالة الجديدة.

وأشارت بن علية إلى أن الوضع الوبائي لا يزال حرجا، إلا أنها استبعدت تسجيل موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد في تونس؛ بفضل نجاح الإجراءات الوقائية المتخذة سابقا في الحد من الإصابات والوفيات، مشددة على مواصلة الالتزام بتدابير الوقاية الصحية وارتداء الكمامة.

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