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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«البترول»: رفع عربات قطاري حادث سوهاج المحطمة بأوناش بتروجت العملاقة

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:15 م
وزير البترول
وزير البترول
سيد الابنودى
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه تمت الاستجابة الفورية للتعامل مع آثار الحادث الأليم جراء تصادم قطارى سوهاج من قبل المنطقة الجغرافية البترولية بالصعيد، موضحا أنه تم تحريك الونش حمولة ٢٢٠ طن ثابت الذى تملكه شركة بتروجت لرفع العربات المحطمة بموقع الحادث نظرًا لأن مثل هذه الحوادث تحتاج لأوناش رفع عملاقة وقطاع البترول لديه هذه الإمكانيات.

كما أوضح أنه تم توفير عربتى إنارة لتوفير الإضاءة الكافية وأن لوادر بتروجت تمهد حاليًا الطريق لدخول الونش الثابت نظرًا لأن التربة مكان الدخول للحادث تغمرها المياه.

وشدد الملا على التنسيق الكامل مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتكامل جهات الدولة فى التعامل مع آثار الحادث الأليم، مؤكدًا تعازيه لأهالى المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل لكل المصابين وأن يقى الله مصر من كل شر وسوء وأن يديم عليها تكاتف أهلها.

وأشاد الوزير بالتصرف المسئول الذى أبداه العاملون شركتى بتروتريد وأسيوط للبترول ومشاركتهم القوية فى التبرع بالدم بمقر شركة أسيوط والتى استمرت حتى إخطار وزارة الصحة بالتوقف نظرًا للوفرة فى أكياس الدم ومساعدتهم ونقل الحالات للمستشفى العام بطهطا وتوفير جانب من المستلزمات الطبية اللازمة ووجه بالمساعدة الكاملة فى توفير اللازم من مساعدة أو تسكين لأهالى المغتربين من المصابين.

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