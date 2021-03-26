«رجال الأعمال»: المشروعات القومية أحدثت طفرة بقطاع مواد البناء

قال المهندس أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المشروعات القومية ساهمت في إحداث طفرة بعدد كبير من صناعات قطاع مواد البناء التي أدت إلى توفير الكثير من فرص العمل.وأضاف «عوض» أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واجهت جائحة كورونا بطريقة احترافية من خلال القرارات وإطلاق المبادرات التمويلية في جميع القطاعات سواء كانت صناعة، مشروعات صغيرة ومتوسطة، عقاري، سياحة وزراعة.وتابع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة حافظت على استمرار العمل وقوة العمالة في كل القطاعات.