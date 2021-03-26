محمد الباز: حادث قطار سوهاج مروع ويوم حزين ومؤلم على المصريين

أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أن حادث قطار سوهاج مروع ومؤسف، مشيرا إلى أن الشعب مر اليوم بيوم حزين ومؤلم.





وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» إنه من الممكن أن نقول إنه حادث يحدث في كل دول العالم، لكن هذا الحادث غير مقبول، خاصة أن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة وأموال تم إنفاقها في تطوير مرفق السكك الحديدية.





وأضاف أنه عندما نبذل كل تلك الجهود وتتكرر حوادث القطارات يجب أن نتوقف وننظر في أسباب وقوع الحادث، مشددا على ضرورة إظهار نتائج التحقيقات لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.



