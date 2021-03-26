انتحار طالبة بسبب تعنيف والدتها لها فى المنوفية

أقدمت طالبة في محافظة المنوفية على الانتحار شنقًا لسوء حالتها النفسية عقب تعنيف والدتها لها، مستخدمة إيشارب داخل غرفتها، وأبلغت الأسرة الجهات الأمنية بالواقعة، وانتقل إلى مكان الحادث قوة أمنية من قسم شبين الكوم لبدء التحقيقات.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، اخطارًا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد ورود بلاغ من أسرة طالبة مقيمة قرية ميت خاقان دائرة القسم، بإنتحار الإبنه 15 عام طالبة، شنقًا داخل الغرفة مستخدمه إيشارب لسوء حالتها النفسية بسبب خلافات مع والدتها.بالانتقال والفحص تبين أن المتوفية " ف، و، س" 15 عام مقيمة قرية ميت خاقان، منتحره بالشنق مستخدمه إيشارب معلق في الدولاب، وبسؤال والدتها "أ، م،غ" 33 عام، أفادت إن إبنتها أقدمت على الانتحار لسوء حالتها النفسية، على خلفية مشادة حدثت بينهما، بعد إيقاعها كوب شاي على شقيقتها.اتخذت القوة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وحررت محضر بالواقعة حمل رقم 2255 إداري قسم شبين الكوم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار تصريح الدفن الجثمان.