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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العلوم الصحية»: رجال الإسعاف قاموا ببطولات كبيرة في حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:28 م
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
دعاء جابر
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أكدت نقابة العلوم الصحية برئاسة أحمد السيد الدبيكي، ومجلسها، على جاهزيتها لتوفير كافة الإمكانيات الفنية، من خلال النقابة الفرعية بسوهاج برئاسة علاء الشيمي، والدعم الكامل لأبناء العلوم الصحية والفرق الطبية، الذين يعملون الآن على إنقاذ الأرواح، في حادث اصطدام قطارين صباح اليوم أمام مركز طهطا بسوهاج.

وتقدمت النقابة، بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين في الحادث، داعية الله عز وجل أن يلهم أذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين ويتم نعمته عليهم في أقرب وقت.

وتعاونت النقابة الفرعية بسوهاج ممثلة في رئيس النقابة وأعضاء مجلسها، وطلبة المعهد الفني الصحي بسوهاج، مع كافة أجهزة الدولة اليوم في إنقاذ المصابين، ورفعت الجهات المعنية مخلفات الحادث، كما عاينت النيابة العامة موقعه، ويتم التحقيق بإحالة المقصرين والمتسببين في الحادث للمحاكمة بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتابع الموقف عن كثب لحظة بلحظة، وأعطت الحكومة مثالا للتعاون خلال الأزمة، مع الأهالي والمجتمع المدني، والمؤسسات الصحية التي أعلنت الطوارئ القصوى من وقوع الحادث، واستدعت الأطقم الطبية من العلوم الصحية والأطباء والتمريض وغيرهم، والذين لم يتخاذلوا في أداء واجبهم المقدس، وقطعوا إجازاتهم مهرولين نحو المستشفيات لإنقاذ المصابين.

كما أدى رجال الإسعاف دورهم على الوجه الأكمل، وقاموا ببطولات كبيرة، في تقديم الخدمة الطبية للمصابين، وهم من أهم أهم الفئات التابعة للعلوم الصحية.
«العلوم الصحية»: رجال الإسعاف قاموا ببطولات كبيرة في حادث قطاري سوهاج
«العلوم الصحية»: رجال الإسعاف قاموا ببطولات كبيرة في حادث قطاري سوهاج
«العلوم الصحية»: رجال الإسعاف قاموا ببطولات كبيرة في حادث قطاري سوهاج
«العلوم الصحية»: رجال الإسعاف قاموا ببطولات كبيرة في حادث قطاري سوهاج
«العلوم الصحية»: رجال الإسعاف قاموا ببطولات كبيرة في حادث قطاري سوهاج
«العلوم الصحية»: رجال الإسعاف قاموا ببطولات كبيرة في حادث قطاري سوهاج

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