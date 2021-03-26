ختام فعاليات حملة «حقك تنظمى» بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة والتي كانت تحت شعار "حقك تنظمي"، موضحة أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 48260 سيدة على مستوى محافظة كفر الشيخ، منهن 23255 سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.وأضافت سلام، أن هناك 25005 سيدات على خدمات الصحة الإنجابية من تنظيم أسرة وسونار ومتابعة حمل وكشف نساء وتوليد، وشارك فيها 286 عيادة تنظيم أسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، كما شاركت في الحملة 14 عيادة متنقلة، وبلغ عدد الفرق الطبية المشاركة في الحملة 148 طبيبا و502 ممرضة و614 رائدة ريفية.وأكدت الدكتورة سوسن سلام، أهمية زرع ثقافة تنظيم الأسرة في المجتمع والتوعية بأهميتها في النهوض بالمستوى الاجتماعي للفرد والأسرة والمجتمع ككل والاستغلال الأمثل لموارده المتاحة.