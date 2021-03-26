رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام فعاليات حملة «حقك تنظمى» بكفر الشيخ

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:46 م
حملة «حقك تنظمي
حملة «حقك تنظمي
عمرو الشامي
طباعة
أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة والتي كانت تحت شعار "حقك تنظمي"، موضحة أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 48260 سيدة على مستوى محافظة كفر الشيخ، منهن 23255 سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأضافت سلام، أن هناك 25005 سيدات على خدمات الصحة الإنجابية من تنظيم أسرة وسونار ومتابعة حمل وكشف نساء وتوليد، وشارك فيها 286 عيادة تنظيم أسرة بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية، كما شاركت في الحملة 14 عيادة متنقلة، وبلغ عدد الفرق الطبية المشاركة في الحملة 148 طبيبا و502 ممرضة و614 رائدة ريفية.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، أهمية زرع ثقافة تنظيم الأسرة في المجتمع والتوعية بأهميتها في النهوض بالمستوى الاجتماعي للفرد والأسرة والمجتمع ككل والاستغلال الأمثل لموارده المتاحة.

موضوعات متعلقة

الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطارى سوهاج لـ114

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

مدبولي: الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري سوهاج


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

مصدر أمنى يكشف تفاصيل فيديو متداول لشاب يعبث بعجلة أحد القطارات

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: "قليل من الحب كثير من العنف".. رأفت الميهي وتفجير الواقعية!

«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم

احتفالية «يوم اليتيم» باليوجا والفن التشكيلي

معهد ترجمة الأدب الكوري ودار صفصافة يدشنان جائزة للمترجمين الشباب