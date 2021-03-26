رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات (صور)

كرم الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أمهات المهندسين المثاليات فى حفل مساء اليوم بنادى المهندسين بسابا باشا.وقال الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه سعيد للاحتفال بالأم المصرية داخل نادى المهندسين فى حفل وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية.وأضاف فى كلمته أن النقابة تكن كل تقدير واحترام لكل أم مصرية وأمهات المهندسين على دورهن لتخريج أجيال مميزة من المهندسين فهى الدرع الواقى والأمان فى الأسرة المصرية، مقدما الشكر لما تقوم به اللجنة الاجتماعية والثقافية فى تنظيم هذه الفعاليات.بينما قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن تكريم الأمهات يتضمن قصص كفاح لأمهات المهندسين ويستحقن التكريم لمسيرتهن فى تربية أولادهن.وأضاف أن التكريم يتضمن امهات تم تكريمهم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وأم حصلت على وسام الكمال، وتكريمهن من نقابة المهندسين هو تقديرا لدورهن العظيم وإخراج أجيال رائدة للوطن.بينما قال المهندس السيد حسن عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه كافة التمرينات لن تفى الأم حقها ولكن حرصت نقابة المهندسين بالإسكندرية على هذا التكريم تقديرا لما تقوم به كل أم مصرية فى تربية الأجيال.وفى نهاية اللقاء تم تكريم أمهات المهندسين منهن أم مصرية من محافظة الإسكندرية حصلت على تكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهى السيدة صباح أنور شنودة، وهى الأم المثالية على مستوى المحافظة ونجلها مهندس، كما تم تكريم أمهات المهندسين تقديرا لدورهن فى المجتمع وتربية أبنائهن.