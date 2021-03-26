براتب 3500 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب أفراد أمن لشركة بالتجمع الخامس

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن بالتجمع الخامس، وذلك براتب 3500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 فرد أمن، وذلك للعمل 12 ساعة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل لا يقل عن متوسط، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، وألا يقل طوله عن 170 سم.وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، زيادات سنوية، إضافي، تأمين على الحياة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01006624165، والتواصل مع المدير المسئول تامر أحمد، أو التوجه لمقر الشركة في 216 شارع 28، التجمع الخامس، خلف مدرسة إخناتون.