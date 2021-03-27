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محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم السبت 27-3-2021

السبت 27/مارس/2021 - 04:03 ص
مواد البناء
مواد البناء
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سجلت أسعار مواد البناء اليوم السبت 27 مارس 2021، استقرارًا ملحوظًا، حيث شهدت أسعار الأسمنت المحلية حالة من الاستقرار بالأسواق، مع بداية تعاملات السبت 27 مارس 2021، فيما استقر سعر الحديد.

وترصد "الدستور" لقرائها أسعار مواد البناء اليوم السبت 27 مارس 2021

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار منتجات الأسمنت داخل السوق المحلية كالتالى:

سعر طن أسمنت المسلح 790 جنيها.

سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها.

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها.

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها.

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها.

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها.

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها.

سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنيها.

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها.

سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها.

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها.

سعر طن اسمنت السويدي 795 جنيها.

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها.

سعر طن اسمنت المسله 725 جنيها.

سعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيها في الإسكندرية.

سعر طن أسمنت شركة الإسكندرية بروتلاند 855 جنيها.

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 جنيها في القاهرة.

سعر طن أسمنت شركة المصري 778 جنيها.

ننشر سعر الأسمنت الأبيض في الأسواق المصرية كالتالي:

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيه.

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيه.

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيه.

سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه.

سعر الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد المحلية، حالة من الاستقرار بالأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 27 مارس 2021، وبلغ متوسط سعر الطن 13 ألف جنيه.

وسجل سعر حديد المصريين، 13 ألفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال بلغ 13 ألف و450 جنيها للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه للطن الواحد.

فيما سجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن حديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن الواحد.

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